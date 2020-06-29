"Через год и три месяца на "Северной верфи", — сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, ОСК при наличии финансирования планирует построить пассажирский теплоход, рассчитанный на 1,5 тыс. кают. "Да, есть планы (по строительству морских пассажирских судов — ИФ), (возможно — ИФ) это будет Ro-Pax паром с количеством кают не менее 1,5 тыс., то есть (судно — ИФ) рассчитано приблизительно на 3,5 тыс. пассажиров", — говорил Рахманов в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, стоимость строительства такого теплохода может составить порядка $650-700 млн.