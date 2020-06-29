Поезд N465/466 Астрахань — Имеретинский курорт теперь курсирует по измененному маршруту: через участок Морозовская — Волгодонская — Куберле.

"Для жителей города и многих других населенных пунктов, расположенных на данном направлении, это стало долгожданным событием. Теперь они смогут без пересадок путешествовать на поездах не только на Черноморское побережье, но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города Юга России", — отмечается в пресс-релизе.

Открытию дальнего сообщения через станцию Волгодонская предшествовали масштабные работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры. На первом этапе, три года назад, была завершена реконструкция и ремонт 50 км железнодорожного пути на участке Волгодонская — Морозовская.

В конце 2019 года железнодорожники модернизировали участок Морозовская — Цимлянская, который был оборудован современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Здесь построили 7 модульных зданий для осуществления контроля за движением поездов, установили около 140 светофоров и уложили более 300 км магистрального кабеля. Кроме того, были расконсервированы станции Кумшалек и Кутейниковская. На них, а также на станции Черкасская обустроили приемо-отправочные пути общей протяженностью около 2,5 км.

Данные работы позволили значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая — Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали.

Как сообщалось, РЖД запустили движение на расконсервированном участке Морозовская — Волгодонская в марте 2017 года. Предполагалось, что на первом этапе данный участок будет задействован для перевозок грузов. Запуск пассажирского движения был запланирован на 2020 год.

Решение о расконсервации принято руководством РЖД в связи с увеличением грузопотока в направлении южных портов и пассажиропотока к черноморским здравницам.

Участок пути Морозовская — Волгодонская был законсервирован в 2001 году из-за нерентабельности. Пассажирское движение было прекращено в 1997 году.