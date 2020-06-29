"С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями: в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи, при отсутствии повышенной температуры тела", — говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

В нем отмечается, что измерение температуры будет производиться в пункте пропуска.

Во время посещения мавзолея и некрополя необходимо соблюдение установленной социальной дистанции, подчеркивается в сообщении.

Допуски в мавзолей и к некрополю были прекращены с середины марта на неопределенный срок. В мавзолее в это время проводились профилактические работы.