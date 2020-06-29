"Этот год будет уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября. За это время мы рассчитываем, что отпуск в РФ проведут примерно 20-22 млн наших сограждан", — сказал Чернышенко на совещании с премьером в понедельник.

Он уточнил, что правительство мониторит цены на размещение в отелях. "Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Многие даже двух и трехзвездочные отели предлагают скидки", — отметил Чернышенко.

Он рассказал, что сегодня в 64 регионах страны можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля планируют открыться еще 10 регионов.

"Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории уже в 21-м. Пляжи открыты в Краснодарском крае, Балтике, на Волге. Мы видим, что спрос в этих местах уже вернулся на уровень 2019 года", — заметил Чернышенко.

Он напомнил, что стартовала летняя программа авиаперелетов, сейчас появились чартеры по доступным ценам по новым туристическим направлениям, среди которых Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай.

"В Крым и Краснодарский край самолеты летают из большого количества городов страны. С Крымом были 45 аэропортов соединены, а с завтрашнего дня их количество увеличится еще на 14. Таким образом, будет 59 городов, которые соединят Крым со всей страной. В Краснодарский край есть прямые рейсы уже из 46 городов России", — сообщил вице-премьер.

Он уточнил, что создаются новые туристические продукты — операторы перестраиваются на внутренний туризм.

"Мы видим, это и Русская Балтика, и Русский Север, Алтай, Бурятия, Урал. С 28 июня уже открылись речные круизы. География будет даже шире, чем в прошлом году. Появились круизы по Енисею, новые маршруты с посещением Соловецких островов, а также по Азовскому морю. Страна большая", — добавил Чернышенко.