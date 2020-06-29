"Все больше регионов по всей стране возвращается к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "в целом, спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%".

Мишустин подчеркнул, что для ускорения восстановления туристической сферы эта отрасль включена в число пострадавших. Кроме этого, предусмотрены дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий, сказал Мишустин.