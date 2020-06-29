Прямые регулярные рейсы в Краснодарский край с новым перевозчиком станут доступными для Благовещенска (с 11 июля), Хабаровска (с 12 июля), Владивостока (с 13 июля) и Южно-Сахалинска (с 14 июля).

Из первых трех городов перелеты будут выполняться дважды в неделю, из Южно-Сахалинска — один раз.

AZUR air выполняет чартерные рейсы по заказу туроператора Anex Tour. До ограничений, связанных с COVID-19, компания летала только по зарубежным направлениям: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, Вьетнам, на Шри-Ланку.

С 1 июня компания начала летать в Сочи — из Москвы и регионов.