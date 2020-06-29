"В июле сразу три авиакомпании (S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "ИрАэро") станут летать в Крым из Москвы чаще даже по сравнению с этим же месяцем 2019 года. Так, лидером по увеличению числа московских рейсов в Крым станет авиакомпания S7 Airlines, которая планирует совершить в июле 2020 года на 33% рейсов больше, чем годом ранее", — говорится в пресс-релизе.

В целом в июле полеты из аэропорта "Симферополь" в московском направлении будут выполнять десять авиакомпаний.

"К осуществлявшим рейсы в первый месяц лета "Аэрофлоту", "Уральским авиалиниям", "Якутии", "Алросе", S7 Airlines, Nordwind, Smartavia и RedWings прибавятся "ИрАэро" и "Россия". Полеты в Крым в июле будут выполняться из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский", — отмечает пресс-служба крымского аэропорта.