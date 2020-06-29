"Китайские туристы совершили 48,81 млн поездок по стране во время фестиваля драконьих лодок, что принесло 12,28 млрд юаней ($1,74 млрд) дохода", — сообщает агентство со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.

В 2020 году фестиваль драконьих лодок прошел 25 июня. Праздник внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В этот день китайцы соревнуются в гребле на лодках с изображением драконов под бой барабанов.

В Китае активно восстанавливается внутренний туризм. Только за майские праздники турсектор страны получил $6,7 млрд дохода, во время которых 115 млн местных жителей совершили туристические поездки. В начале июня внутренние авиаперелеты в Китае возобновились на 50%.

Пандемию коронавируса в стране удалось взять под контроль: единичные новые случаи заболевания выявляют преимущественно в Пекине. За все время в стране заразились коронавирусом 83,5 тыс. человек, погибли 4,6 тысяч.