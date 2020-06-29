Роспотребнадзор в субботу выпустил обновленные рекомендации для работы санаториев, согласно которым туристам при заселении не понадобятся справки об отсутствии COVID-19. Однако им нужно будет предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение последних 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до заезда". Тест на COVID-19 постояльцы и персонал санаториев будут проходить по эпидемиологическим показаниям.

"К сожалению, даже в смягченных рекомендациях остается справка об эпидокружении. А это значит, что сохранилась и дискриминация санаториев на фоне отелей и частного сектора. Кроме того, территориальные подразделения ведомства и региональные власти по-своему трактуют документ, зачастую в сторону ужесточения, грозя штрафами за неисполнение и превращением в обсераватор. Хотя федеральными нормами это не предусмотрено", — считает Тюрина.

По ее словам, требования Роспотребнадзора отталкивают туристов от размещения в санаториях, поэтому они все чаще выбирают проживание в частном секторе, где нередко санитарно-эпидемиологические нормы вообще не соблюдаются. "В Сочи, Анапе, в Красной Поляне и Крыму частный сектор забит, цены подскочили вдвое, стоимость аренды коттеджей достигает миллиона рублей в месяц. При этом многие санатории и даже пансионаты и гостиницы сейчас еще практически не открылись, а в тех, что работают, средняя загрузка не превышает 28%", — отметила эксперт.

Между тем, Тюрина добавила, что смягчение требований Роспотребнадзора с учетом отложенного спроса позволит санаториям и турфирмам, которые продают их путевки, заработать хотя бы 40-50% от того, что они заработали в прошлом году. "Но, в любом случае, убытки, которые здравницы понесли с февраля по конец июня нынешнего года, им придется компенсировать не один год", — заключила она.