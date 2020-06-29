"В индивидуальном порядке, с соблюдением рекомендаций и приказов Роспотребнадзора посетители смогут осмотреть внутреннюю территорию и Митрополичий сад Ростовского кремля, пройтись по переходам и стенам кремля. Хорошим помощником в изучении территории музея станет бесплатный мобильный аудиогид", — сказал представитель музея.

По его словам, пройти на территорию музея, как и прежде, можно через центральный вход, а также со стороны Соборной площади. Выйти — только через служебный вход музея, со стороны Конюшенного двора.

"Открывает территорию и обособленное структурное подразделение музея-заповедника "Ростовский кремль" в поселке Борисоглебский — музей "Дом крестьянина Елкина", — отметили в пресс-службе.

Выставки и экспозиции ГМЗ пока останутся закрытыми. Музей не будет принимать туристические группы.