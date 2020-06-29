"Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории края остаётся напряженной. В связи с этим принято решение, что режим ограничений будет продлен до 15 июля. При этом, за последнее время мы смогли существенно нарастить возможности медицины и принятые меры позволяют нам поэтапно приступить к смягчению ограничений", — цитирует пресс-служба врио губернатора Владимира Солодова.

Так, по его словам, с 1 июля восстановят льготные проездные билеты в общественном транспорте Петропавловска-Камчатского. Туроператоры получат возможность оказывать услуги местному населению с соблюдением всех правил санитарной безопасности. Представителям туротрасли объяснят правила и условия работы с гражданами. Для туристов, прибывающих на Камчатку из других регионов страны, по-прежнему будет действовать режим обязательной обсервации.

"Мы приняли решение, что межмуниципальные перелеты возобновятся в регулярном режиме, но при условии обязательного предварительного тестирования на коронавирус перед вылетом. И еще одна мера — мы открываем для посещения спортивные объекты под открытым небом, чтобы наши граждане с соблюдением правил дистанцирования могли заниматься спортом и наслаждаться летней погодой", — сказал Солодов.

Он также поручил правительству региона проработать и организовать прохождение тестов на коронавирус в аэропорту для камчатцев, прилетевших из отпусков из других регионов РФ.

По данным оперштаба, в регионе зарегистрировано 2 тыс. 145 человек с коронавирусом, из них 435 человек находятся в стационарах.