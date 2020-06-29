Накануне в Московском парке Победы после капитального ремонта открылся фонтан "Слава", не работавший в течение 11 лет. Отмечается, что фонтан был отремонтирован к 9 мая, но запущен только сейчас.

"Фонтан пришлось практически строить заново. Была установлена новая чаша, проложена новая система водоснабжения и водоотведения с использованием устойчивых к коррозии материалов, смонтирована подземная камера управления. Бережно восстановлены архитектурные украшения фонтана, которые являются объектами культурного наследия", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, одновременно с фонтаном "Слава" в городе начинают работать еще 60 фонтанов.

Как сообщалось, с воскресенья в городе после длительного запрета разрешено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, возобновлена навигация. С понедельника открываются летние кафе и зоопарки. С 3 июля заработают парки при государственных музеях-заповедниках.