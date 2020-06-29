"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6719 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2123 (31,6%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва — 782", — говорится в сообщении оперштаба.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 641 тыс. 156 случаев (+1,1%) инфекции. Суточный прирост продолжает устойчиво снижаться: накануне был зафиксирован 6 тыс. 791 случай, в субботу и пятницу — порядка 6,8 тыс., в четверг и среду — 7,1 тыс., во вторник — 7,4 тыс., а в понедельник неделей ранее — 7,6 тыс.

За последние сутки подтверждено 93 летальных случая, из них 23 — в Москве. За весь период по России умерло 9 тыс. 166 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 4343 человека, из них в Москве — 1007. За весь период по России выписано 403 тыс. 430 пациентов.

Еще 335 новых заболевших выявлено в Московской области, 277 — в Ханты-Мансийском АО, 236 — в Иркутской области, 219 — в Санкт-Петербурге, 218 — в Нижегородской области, 214 — в Свердловской области, 185 — в Воронежской области, 173 — в Ямало-Ненецком АО, 146 — в Челябинской области, 141 — в Красноярском крае, 126 — в Тыве, 115 — в Архангельской области, 109 — в Саратовской области, по 107 новых случаев в Ульяновской, Новосибирской областях. В других регионах России суточный прирост инфицированных составил меньше 100.

Согласно данным оперштаба, за сутки 19 пациентов с COVID-19 умерли в Санкт-Петербурге, 11 — в Московской области, четверо — в Ханты-Мансийском АО, по три — в Тульской, Ростовской, Нижегородской, Омской областях. По двое умерших в Дагестане, Свердловской, Новосибирской и Пензенской областях. По одному летальному случаю зарегистрировано в Карелии, Калмыкии, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Бурятии, Якутии, Волгоградской, Иркутской, Владимирской, Липецкой, Смоленской, Архангельской областях, Ставропольском и Приморском краях.