Согласно документу, на втором этапе выхода из режима повышенной готовности разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, открытым вольерам в зоопарке.

Деятельность разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора, отмечается в документе.

Кроме того, губернатор продлил до 12 июля режим самоизоляции для людей старше 65 лет с тем, чтобы они могли продлевать больничный лист.

По данным оперативного штаба, на утро понедельника в регионе зарегистрировано 7 тыс. 440 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки добавилось 149 новых случаев. На предыдущей неделе ежедневный прирост составлял 170-180 случаев.

Продолжают лечение 3 тыс. 196 человек, скончалось 144 человека.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции, введенный с конца марта, был продлен в регионе до 30 июня. Ожидается, что с 1 июля начнут принимать отдыхающих места загородного отдыха, лицензированные санатории возобновили работу с 15 июня. Первые ограничения были сняты после майских праздников, когда начали работать небольшие магазины, парикмахерские и салоны красоты. В области действует обязательный масочный режим.