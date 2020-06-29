Это соответствует оперативным данным ведомства, опубликованным в начале текущего месяца.

На внутренних линиях пассажиропоток рухнул на 84,5%, до 923 тыс. человек. В международном сообщении показатель составил символические 26 тыс. человек (-99,5%).

Пассажирооборот компаний упал на 92,6%, достигнув отметки 1,96 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 36 процентного пункта, до 44,4%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпаний в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 281 тыс. пассажиров (-75,7% г/г). На втором месте — "Аэрофлот" (206,3 тыс. пассажиров, -93,1%), на третьем — "Россия" (74,3 тыс. человек, -92,6%). Четвертую строчку заняла авиакомпания Utair (67,2 тыс. человек, -90,3%), пятую — "Уральские авиалинии" (41,7 тыс. человек, -94,9%). Эти компании обеспечили перевозку 70,7% всего авиационного пассажиропотока в РФ.

За январь-май 2020 года все российские авиакомпании перевезли почти 25 млн пассажиров (-44,6%), средняя занятость их кресел составила 72,7% (-7,9 п.п.).