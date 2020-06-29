По его словам, власти еще в 2019 году заключили госконтракт на капремонт 5 км дороги на острове. Однако, как отметил губернатор, позже возникли проблемы с надзорными органами, которые следят за соблюдением закона в особых природных территориях: Ольхон входит в состав национального парка, а значит, деятельность там ограничена.

"После переговоров с Минприроды РФ нам удалось согласовать участок для складирования инертных материалов для ремонта дороги на Ольхоне, выбрали место для стоянки техники. Подрядчик уже готов перебрасывать технику на Ольхон, и, я думаю, в июле дорожные работы на острове уже начнутся", — сказал Кобзев.

Комментируя ситуацию со смягчением ограничений в связи с COVID-19, врио губернатора отметил, что турбизнес на Байкале начнет работать с 3 июля.

"В гостиницах и турбазах рекомендуем преимущественно семейное размещение. Питание будет организовано в номерах", — пояснил Кобзев

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года президент РФ Владимир Путин во время совещания на берегу Байкала в Бурятии потребовал от в то время губернатора Иркутской области Сергея Левченко решить вопрос о строительстве асфальтированной дороги на Ольхоне. Впервые этот вопрос был поднят местными жителями в ходе "Прямой линии" с президентом.

Общая стоимость дороги протяженностью 35,2 км от паромной переправы до поселка Хужир на Ольхоне с укладкой асфальтобетонного покрытия оценивается в 2 млрд 176,2 млн руб.

Ольхон — самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км, шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха туристов, входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время по Ольхону проложена грунтовая дорога.