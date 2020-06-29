Однако владельцам кафе позволено заполнять помещения только на 25% от их вместимости, продажа кальянов, популярных в Египте, запрещена по соображениям безопасности.

Мечетям и церквям пока не разрешают проводить массовые религиозные службы на выходных. Прихожане обязаны внутри церквей и мечетей надевать маски.

Общественность в Египте раскритиковала решение властей ослабить ограничения, поскольку в стране все еще фиксируют рост заражений и смертей людей, инфицированных COVID-19. Минздрав Египта сообщил, что за время пандемии в стране выявили 62,7 тыс. заражений COVID-19, и еще свыше 2,6 тыс. человек скончались после заражения. Однако СМИ полагают, что реальные цифры зараженных и жертв могут быть выше, поскольку в стране проводится недостаточно тестов на коронавирус.

Вскоре в стране возобновится въездной туризм. На 1 июля запланировано возобновление международного авиасообщения. Египетский авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях — в Европе, в Африке, на Ближний Восток, в Северной Америке. Планируется также на следующей неделе открыть популярные туристические направления — Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.