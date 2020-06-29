Это произошло спустя три месяца после их закрытия для недопущения пандемии COVID-19.

Международный аэропорт Тунис-Карфаген в городе Тунис начал свою деятельность, воздушное сообщение установлено с несколькими европейскими столицами, включая Париж, Рим и Женеву, сообщает Sky News.

Министр туризма страны Мухаммед Али Туми подтвердил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов.

В стране выявлено лишь 1064 случая заразившихся коронавирусом и зарегистрировано 50 смертей от COVID-19. Тунис — первая арабская страна, объявившая о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов.