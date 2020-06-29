"Мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт. Суммарно население этих 113 государств составляет около 4 млрд человек, или половину мирового населения!", — сообщил Иванов в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсантъ".

Он уточнил, что "электронной визой смогут воспользоваться граждане тех государств, перечень которых будет утвержден правительством РФ".

"При этом заинтересованные ведомства будут, безусловно, исходить из того перечня государств, граждане которых могут въезжать по электронной визе в зоны пилотного проекта — Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Напомню еще раз, что перечень включает 53 страны, в том числе страны-члены Евросоюза, Китай, Японию, Индию, Турцию и так далее", — отметил замглавы МИД РФ.

"Одновременно хотел бы подчеркнуть, что уже сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств", — добавил он.

Иванов также обратил внимание на тот факт, что "при этом право на безвизовый въезд в США и в страны Шенгенской зоны, которые неизменно возглавляют рейтинг туристической привлекательности, по версии Всемирной туристской организации, предоставляется гражданам лишь 39 и 62 государств соответственно".

"Выводы о том, действительно ли "так страшен" режим въезда в Российскую Федерацию и насколько он тормозит развитие въездного туризма, пусть каждый делает сам", — отметил замминистра иностранных дел РФ в беседе с изданием.

Иванов также сообщил, что Россия рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии.

"Мы хотели бы упростить условия поездок в Россию для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ. Сейчас министерство ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность оформления им многократных долгосрочных частных виз на основании заявления в письменной форме их близкого родственника — гражданина РФ. Тем самым исключается необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД России", — сказал Иванов.

По его словам, которые приводит издание, соответствующий законопроект "также определяет категории иностранцев, которые смогут получить многократную долгосрочную частную визу в консульском учреждении Российской Федерации по ходатайству родственника-россиянина".

"Это супруг (супруга), дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, внуки, родители, бабушки, дедушки граждан РФ. Будет увеличен срок действия многократных частных виз до одного года, при этом по таким визам можно будет пребывать на территории России в течение всего года без ограничений", — уточнил замглавы МИД РФ.

Кроме того, как сообщил Иванов, министерство иностранных дел РФ предложит иностранцам, оформившим российскую визу в середине марта и не посетившим страну из-за пандемии коронавируса, получить аналогичную визу бесплатно.

"МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", — сказал замглавы МИД РФ в беседе с изданием.