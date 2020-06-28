"По предварительным данным, вечером в субботу между владельцем турбазы и отдыхающими возник конфликт. По версии следствия, подозреваемый угрожал своим оппонентам пистолетом и топором. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь из охотничьего карабина", — рассказали в управлении СКР.

Он произвел несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил. В свою очередь, полицейские сделали три предупредительных выстрела в воздух.

Мужчина 1971 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции. По ходатайству следствия суд решит вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).