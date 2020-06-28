"Многие потирали ручки: смотрите, преждевременно вы это сделали (сняли ограничения — ИФ), не надо было этого делать, сейчас ужасное что-то будет. Ничего ужасного не произошло. Прошли все пики, ситуации, когда было крайне опасно, что заболеваемость опять взлетит наверх. За последнюю неделю уменьшается количество выявленных вновь зараженных. И снижается количество госпитализированных, тяжело больных, которые на ИВЛ", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" в воскресенье.

Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в российской столице улучшается неделя за неделей. "Конечно, что происходило в Москве, во многом основано на международном опыте, который мы видели и адаптировали. С каждодневной и чуткой поддержкой президента, правительства России, граждан, москвичей и нашего замечательного медицинского сообщества. Все это вместе дало тот эффект, который можно считать одной из лучших практик сегодня. Мы начали принимать меры по аналогии с другими городами, которые проходили через такую же ситуацию", — добавил мэр Москвы.