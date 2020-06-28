Все случаи были выявлены в Пекине.

Днем ранее в Китае были выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом, из них 21 активный и 12 бессимптомных. Из активных случаев 17 внутренних (все — в Пекине) и четыре ввозных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83,5 тыс. активных случаев заражения, из них 1 тыс. 902 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания — в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 690 больных коронавирусом: в Гонконге — 1 тыс. 197 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао — 46, на Тайване — 447 (семь случаев смерти).