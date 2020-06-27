"Хочу поблагодарить коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход: они пошли навстречу нашим гражданам и смягчили часть требований к работе санаторно-курортных учреждений. Теперь туристам не нужно предъявлять справку о том, что у них нет коронавируса – мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока, и для семей с детьми выходит большая сумма. Достаточно подтверждения, что они не контактировали с больными COVID-19. Кроме того, теперь разрешено заселяться по два человека в номер. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны", — цитирует его пресс-служба Ростуризма.

В субботу Роспотребнадзор отменил рекомендацию, согласно которой постояльцам санаториев при заселении требовались справки об отсутствии COVID-19.