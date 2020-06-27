Об этом сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, "Интурист".

Так, решение аннулировать туры с датами вылета в июле принял туроператор Coral Travel. Поездку можно перебронировать на любой маршрут и даты до конца 2021 года. Ранее уплаченные средства доступны к гарантированному использованию на условиях акции "Возрождение!".

Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. Перенос ранее забронированной поездки без доплат возможен на любые даты 2020 г. или 2021 г. Также возможен перенос на другие направления, в том числе с зарубежных чартерных направлений на российские.

В компании TEZ Tour отменили полетные программы в Турцию и на Кипр — до 17.07 включительно, а также Грецию, Италию, Испанию — до 31.07. Туроператор предлагает перенести поездки на другие даты без доплат на основе чартерной перевозки по ряду направлений: Болгария, Греция, Испания, Италия, Турция, Кипр.

В ANEX Tour сообщили, что отменили туры в Турцию с 1 по 15 июля. По ряду других направлений туры отменены до конца июля, их можно перенести на различных условиях.

Туроператор PEGAS Touristik также аннулировал туры на июль, туристы смогут перебронировать свои поездки на другие даты.