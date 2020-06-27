Как следует из обновленных рекомендаций ведомства, туристам при заселении не понадобятся справки об отсутствии COVID-19. Однако им нужно будет предъявить "справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение последних 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до заезда".

Тест на COVID-19 постояльцы и персонал санаториев будут проходить по эпидемиологическим показаниям.

Заселять туристов Роспотребнадзор рекомендовал по 1-2 человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых "проживают вместе или являются членами одной семьи".

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заверила, что отели и санатории не будут превращаться в обсерваторы, если в них будет обнаружен заболевший. В этом случае его изолируют, а остальные постояльцы продолжат отдыхать.