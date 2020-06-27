"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6852 в 85 регионах, из них 2058 (30%) без клинических проявлений. В Москве выявлено 750 заболевших", — говорится в сообщении.

Общее число случаев COVID-19 в России достигло 627,6 тыс. (+1,1%).

Количество новых случаев при этом продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник — 7,4 тыс., в понедельник — 7,6 тыс. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки — Москва (0,3%), Северная Осетия (0,6%), Московская область (0,7%), Калининградская область и Чечня (по 0,8%).

За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев, из них 57 — в Санкт-Петербурге, 20 — в Москве. За весь период по России умерло 8 969 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9200 человек, из них в Москве — 1852. За весь период выписано по выздоровлению по России — 393,4 тыс.