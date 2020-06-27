"В частности, отменены нормативные акты и отдельные положения, содержащие требования по контролю и надзору в туристической отрасли. Эти документы признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. В числе аннулированных актов — постановления об утверждении правил оказания экстренной помощи туристам, о возмещении ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности туроператора, а также об аккредитации организаций, ответственных за классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей", — сказали в пресс-службе.

До конца текущего года взамен отмененных норм будут приняты новые. Они позволят обеспечить защиту прав туристов без избыточной нагрузки на бизнес.

"Ревизия отдельных норм российского законодательства, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины". Он предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на отрасли экономики и улучшения делового климата", — отметили в кабмине.