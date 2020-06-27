По ее словам, туроператор принял решение расширить географию полетов по России и запустить чартерные рейсы в Калининград в конце 2019 года.

«К сожалению, коронавирус внес свои коррективы: мы планировали запустить эту программу гораздо раньше. Но мы надеемся, что те задачи которые мы поставили — мы должны на них выйти. Мы планируем привезти к вам 50 тыс. человек за оставшийся недлинный туристический сезон. И вторая наша задача — сделать туристический сезон в Калининграде круглогодичным», — сказала Костенко.

«Первый рейс прилетел 24 июня из Москвы с полной загрузкой. Все последующие рейсы на неделю вперед — также полная загрузка. Программа обширная, мы ее запустили из трех городов, это два раза в неделю вылеты из Москвы и вылеты раз в неделю из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга», — добавила она.

Костенко рассказала, что туроператор впервые начал предлагать пакетный отдых на курортах России в 2014 году, а в 2019 году отправил на российские курорты более 1,5 млн человек.