В списке 121 страна мира с подробной информацией о том, гражданам каких государств разрешен, а каким запрещен въезд, а также какие документы нужны для въезда.

Ведомство уточняет и сроки действия ЧП и ограничений, планируемые даты открытия границ, а также ожидает ли туристов двухнедельный карантин при въезде в страну.

Как сообщалось, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) страны начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Но даже если границы открываются, чаще всего въезжать могут лишь граждане государств, где эпидемиологическая ситуация улучшается либо соседних стран. Так, страны Евросоюза с 15 июня начали открывать границы друг для друга.

По прогнозу организации, снижение мирового турпотока по итогам 2020 года может составить 58-78% в зависимости от сроков действия введенных странами ограничений.