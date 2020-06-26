"Хотел бы пригласить в область инвесторов, у нас есть книга инвестпроектов по Балтийскому побережью. И мы рассчитываем, что сможем реализовать эти новые меры поддержки на федеральном уровне. Со своей стороны гарантируем все возможные льготы. У нас уникальный регион, вся его территория – это особая экономическая зона. Инвесторы получают льготы по налогу на прибыль, в том числе отельеры, что очень важно, и другие преимущества", — заявил он на пресс-конференции в пятницу, посвященной старту туристического сезона в регионе.

Алиханов напомнил, что два пляжа в поселке Янтарный отмечены высоким стандартом "голубого флага", это первые подобные пляжи в России. Есть и интересные места вдали от побережья – замки, кирхи, ледниковое озеро. А город Балтийск — край русской земли: если солнце встает на Камчатке, то заходит для России в Балтийске, это место притяжения туристов.

"Мы делали ставку на туризм в последние годы. Это быстроразвивающаяся отрасль, почти 10 тыс. человек работает в этом бизнесе, конечно, они пострадали из-за пандемии. Но сейчас мы уже прошли первый и второй этап снятия ограничений, отменены все справки по прибытии для туристов. Мы работаем с отраслью, помогаем — в понедельник разморозим наши 100 млн рублей, которые помогут запустить туризм в регионе", — отметил Алиханов.

Губернатор добавил, что в 2018 году область приняла 1,5 млн человек. "В прошлом году заработала электронная виза, и мы увидели огромный интерес к региону, в том числе и со стороны иностранных туристов. За полгода 100 тыс. человек воспользовались электронной визой. Очень надеюсь, что наш опыт распространится и на всю страну в целом", — заключил он.