"Мы уже прошли первый и второй этапы снятия ограничений, отменены все справки по прибытию для туристов. И последние мелкие ограничения, которые не касаются туристов, будут сняты в ближайшие дни", — сказал он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, сообщила, что находится под огромным впечатлением от туристических возможностей региона, но для развития туризма предстоит еще много работы.

"Мы не ожидали, что здесь настолько хорошо. Многое в Калининградской области уже сделано, но еще больше предстоит сделать, чтобы область была сравнима с теми направлениями курортными, где наши граждане привыкли отдыхать в том числе за границей", — сказала она.

По словам Догузовой, в области не хватает гостиниц. "Нам предстоит построить гостиницы и 5, и 4, и 3 звезды. То есть, по сути, нужен номерной фонд, гостиницы во всех ценовых категориях для наших граждан. Мы будем над этим работать, так как нужно благоустраивать городскую среду в курортных городах. Региональные власти молодцы, многое сделано, я рада, что придется работать не с нуля", — добавила глава Ростуризма.

Она подчеркнула, что "русская Балтика" благодаря чартерным программам туроператоров станет в этом году новинкой летнего сезона. Первый чартер из Москвы прибыл в регион 24 июня, в субботу должен прибыть борт из Екатеринбурга. "Мы всех сюда приглашаем. Это невероятная возможность сочетания пляжного отдыха очень комфортного с познавательным туризмом", — сказала Догузова.