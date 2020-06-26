"С 29 июня вступит в силу целый пакет послаблений. С понедельника могут начать работу объекты общественного питания на открытых площадках и летних верандах, разрешена деятельность детских санаториев и летних лагерей, в том числе пришкольных. Возобновят работу курортные отели, дома и центры отдыха, туристические базы, смогут оказывать услуги прогулочные суда", — пишет Голубев в социальных сетях.

С понедельника открываются для посещения зоопарки, но без доступа в крытые павильоны, возобновляется работа парков.

Губернатор подчеркнул, что в соответствии с постановлением, смягчаются требования к режиму самоизоляции для людей старше 65 лет: с понедельника люди старшего поколения могут выходить из дома не только по неотложным причинам, но и для прогулок и других нужд, выбирая для этого время и маршруты самостоятельно.

Кроме того, с субботы в Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, но с условием, что на таких мероприятиях будет занято не более 10% мест.

По данным на 26 июня, в Ростовской области зарегистрировано 9 тыс. 195 заразившихся коронавирусной инфекцией. Выздоровели 5 тыс. 82 человека, умерли — 105 человек.