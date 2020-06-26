В частности, возобновляется движение "Ласточек" № 819/820 Ростов — Анапа/Новороссийск, № 807/808 Ростов — Краснодар — Туапсе (из Ростова первые поезда отправятся 27 июня, а из Туапсе — 28 июня), а также поездов № 823/824, 827/828 Краснодар — Анапа.

Компания отмечает, что продажа билетов уже открыта.

Ранее сообщалось, что курсирование электропоездов было временно приостановлено в апреле этого года из-за снижения пассажиропотока в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Также была сокращена периодичность курсирования ряда поездов дальнего следования.