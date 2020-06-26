"Путешественники, которые нарушают протоколы безопасности в условиях распространения коронавируса, принятые властями Индонезии, могут быть депортированы из страны за нарушение режима социального дистанцирования, нахождение без масок в закрытых помещениях. Поводом к этому послужила история с инструктором по йоге, который провел занятия на Бали для более 60 иностранных туристов с рядом нарушений", — пишет издание.

Как отмечает издание, Минздрав страны запретил проводить собрания более 25 человек. Тем не менее, 45-летний Виссам Бараке провел занятия для более 60 иностранных туристов в Общественном йога-центре House of Om в Убуде, где они сидели в помещении без соблюдения дистанции и без масок. Один из учеников выложил в сеть фотографии занятия, и Бараке заинтересовались правоохранительные органы.

Инструктора задержали, он признал свою вину и извинился. Сириец содержится в иммиграционном центре Денпасара в ожидании рейса домой.

По словам главы юридического управления провинции Бали Джамарули Манихуру, йога-инструктор находился в Индонезии по временной визе с разрешением на работу (KITAS), действующей до 11 ноября 2021 года, которую аннулировали после нарушения.

"Он не пытался отменить мероприятие, зная правила безопасности в условиях распространения COVID-19. Он подверг опасности туристов", — считает Манихуру.

Как сообщает The Jakarta Post, за последние три месяца на Бали было зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Всего в Индонезии зарегистрировано 50,1 тыс. случаев заражения COVID-19.