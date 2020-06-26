"Аэропорт Симферополя примет первый в этом году прямой рейс из Белгорода 28 июня. Регулярное авиасообщение между столицами республики Крым и Белгородской области возобновит авиакомпания Smartavia. Рейсы будут осуществляться раз в неделю, по воскресеньям, до 4 октября. Время в пути составит около двух часов. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737", — говорится в пресс-релизе.

По данным аэропорта, Smartavia в июне уже открыла рейсы в Крым из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Чебоксар, Уфы, Казани и Нижнекамска.

"С 1 июля авиакомпания начнет регулярные полеты в Симферополь из Санкт-Петербурга. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и средам", — уточняет пресс-служба.