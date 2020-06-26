Во вторник в соцсетях разместили видео, на котором туристы стоят в длинной очереди на заселение в "Сочи Парк Отель". В комментариях к видео турагенты поясняют, что в первые дни работы больших гостиниц такая ситуация не исключение, поскольку объектам еще предстоит отладить работу в реальных условиях.

"Сейчас в любых больших отелях такие толпы будут. Поэтому подождите пару недель и езжайте себе спокойно", — рекомендует один из участников обсуждения.

Как пояснил Данченко, очередь образовалась из-за того, что в первый день открытия гостиничный комплекс принял 3,7 тыс. туристов. Это рекорд, который почти в 4 раза превышает обычную норму заезда в "Сочи Парк".

"Так получилось, что у нас сразу в первый день было 3,7 тыс. туристов, поэтому была большая очередь. У нас в этот день было 9 рейсов, мы приняли 1,5 тыс. трансферников и 2,2 тыс. туристов без трансфера. Синхронизация гостей была сложная, самый пик пришелся на приземление самолетов и принятие туристов без трансфера. Но мы старались обслужить всех как можно быстрее, организовали зоны отдыха. Ранее одновременно у нас было не более тысячи туристов", — рассказал он.

Как отметил Данченко, гостиница выполняет рекомендации Роспотребнадзора: сотрудники отеля протестированы на коронавирус, на рессепшн установлены купольные термокамеры для измерения температуры гостей, в дополнение ее измеряют бесконтактным термометром. Туристам напоминают об обязательном ношении масок в закрытых помещениях и соблюдении социальной дистанции.

Между тем турист, который сейчас находится в Сочи, рассказал в соцсетях о том, как проходит его отдых на курорте. И если в самолете бортпроводники постоянно требовали людей сидеть в масках, то после посадки в аэропорту он увидел совершенно другую картину. "Какие маски? Какой карантин? Всем вообще все равно на все, включая полицию и Росгвардию, которая ходила без средств индивидуальной защиты. Никаких проверок, вопросов, замеров и тому подобного", — пишет он в Facebook.

По словам туриста, на курорте очень много путешественников, а персонал объектов размещения не особенно стремится соблюдать масочный режим.

В Краснодарском крае с 21 июня отменена обсервация для приезжающих из других регионов РФ, возобновили работу более 1,6 тыс. отелей. При заселении в отели туристам не нужны справки об отсутствии коронавируса, однако необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила — социальное дистанцирование, масочный режим.