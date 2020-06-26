"Первый маршрут "Морской" пройдет по пути: Торфяновка — Чулково — Выборг — Советск — Приморск — Озерки — пос. Приветнинское. Он будет интегрирован с уже существующими маршрутами Евровело 10 и Евровело 13. Основные достопримечательности на пути маршрута — Выборг, Выборгский замок и парк Монрепо. Также велотуристов могут заинтересовать Лютеранский храм Святой Марии Магдалины, Березовые острова и широкие песчаные пляжи Финского залива. Длина всех этапов маршрута — 45 км", — говорится в сообщении.

Второй веломаршрут, "Экологический", соединит точки Шуваловский парк — Лосево — Мельниково — Приозерск. Самыми интересными точками станут конные фермы, питомник зубробизонов и пороги на реке Вуокса, подчеркнули в пресс-службе.

Третий маршрут под названием "Исторический" познакомит путешественников со страницами прошлого Ленинградской области: достопримечательностями Выборга, памятниками на месте финских хуторов и военных линий обороны, монастырем на острове Коневец.

Маршруты планируется запустить для российских и иностранных туристов в 2021 году.

Проект Bizcycle осуществляется в Ленинградской области в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014-2020". Проект предполагает создание веломаршрутов и информационных сервисов, с помощью которых велотуристы смогут наиболее комфортно путешествовать по региону, пользуясь услугами существующих предприятий малого и среднего бизнеса. Помимо достопримечательностей в маршрут будут включены велосипедные стоянки, ремонтные мастерские, объекты питания и размещения.