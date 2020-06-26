"Кипрский туристический бизнес нанес себе серьезный удар еще до пандемии. Несмотря на призывы сосредоточиться на качестве и уровне расходов туристов, внимание всегда уделялось только количеству", — пишет издание.



Следовательно, отмечает Cyprus Mail, большинство путешественников на Кипре были с низкими доходами, главной их целью было максимально "оторваться" за короткое время. Из-за вызванного коронавирусом кризиса они наиболее вероятно останутся без доходов и будут скорее думать, как оплатить счета, нежели поехать отдыхать.



"При этом взыскательные туристы с большой покупательной способностью в ближайшее время точно не поедут на Кипр из-за его испорченной репутации. Многие туристические объекты в результате закроются без посетителей", — заключает газета.



Экономика Кипра очень зависит от иностранного туризма, ежегодно остров посещают около 4 млн туристов при населении в 700 тыс. человек. Российские туристы занимают второе место по численности на Кипре, в 2019 году его посетили почти 800 тыс. граждан РФ. Россиян опережают лишь британцы — в 2019 году на Кипре побывало более 1,3 млн граждан Великобритании.