"Кипрский туристический бизнес нанес себе серьезный удар еще до пандемии. Несмотря на призывы сосредоточиться на качестве и уровне расходов туристов, внимание всегда уделялось только количеству", — пишет издание.
Следовательно, отмечает Cyprus Mail, большинство путешественников на Кипре были с низкими доходами, главной их целью было максимально "оторваться" за короткое время. Из-за вызванного коронавирусом кризиса они наиболее вероятно останутся без доходов и будут скорее думать, как оплатить счета, нежели поехать отдыхать.
"При этом взыскательные туристы с большой покупательной способностью в ближайшее время точно не поедут на Кипр из-за его испорченной репутации. Многие туристические объекты в результате закроются без посетителей", — заключает газета.
Экономика Кипра очень зависит от иностранного туризма, ежегодно остров посещают около 4 млн туристов при населении в 700 тыс. человек. Российские туристы занимают второе место по численности на Кипре, в 2019 году его посетили почти 800 тыс. граждан РФ. Россиян опережают лишь британцы — в 2019 году на Кипре побывало более 1,3 млн граждан Великобритании.
На Кипре сочли туристическую репутацию страны "испорченной"
"Кипрский туристический бизнес нанес себе серьезный удар еще до пандемии. Несмотря на призывы сосредоточиться на качестве и уровне расходов туристов, внимание всегда уделялось только количеству", — пишет издание.