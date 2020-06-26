"Загрузка самолетов начинает потихоньку расти, но все равно ограничения не дают возможности прилететь в республику отдыхающим, так как большинство туробъектов закрыто. С открытием 2 июля турбаз авиакомпании откроют и новые рейсы", — сказал он.

По словам Круглова, после резкого роста пассажиропотока в первом квартале (в 2,5 раза), в следующие месяцы он так же резко начал снижаться. Но за счет высокого показателя по кварталу, по итогам января-мая все же зафиксирован рост на уровне 7%.

В настоящее время рейсы из республики в Москву выполняют авиакомпании "Победа" (4 раза в неделю) и S7 (ежедневно). В июле S7 планирует добавить еще три рейса по этому направлению.

В июле намерены запустить вечерние рейсы в Москву Nordwind (ежедневно) и "Уральские авиалинии" (по мере загрузки).

Кроме того, Nordwind впервые в истории Горно-Алтайска планирует открыть авиасообщение с Санкт-Петербургом. А в мае, несмотря на пандемию, впервые появились рейсы из республики в Омск, которые выполняются авиакомпанией "ЮВТ-Аэро".

В июле авиакомпании "СиЛА" начнет полеты из Горно-Алтайска в Белокуриху.

Вместе с тем, с 26 июня правительство Республики Алтай временно закрыло сообщение с Кош-Агачским районом, где выявлено более 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Полеты из Горно-Алтайска в Кош-Агач выполняет также авиакомпания "СиЛА".