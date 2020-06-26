По его словам, рейсы Иваново — Анапа выполняются авиакомпанией "РусЛайн" на самолетах Bombardier CRJ 100/200 (50 мест в компоновке "эконом"). Рейсы Иваново — Сочи и Иваново — Симферополь — авиакомпанией Smartavia на самолетах Boeing 737-500 и 737-700.

"В этом году летняя программа стартовала немного позднее, поэтому и завершиться она должна в начале октября. Уже осуществлены два рейса в Симферополь. 25 июня выполнили первый рейс в Анапу. 28 июня планируется первый рейс в Сочи. Загруженность самолетов 100%. Этим летом у нас будет два рейса в неделю в Анапу по четвергам и субботам, один рейс в Сочи по воскресным дням и еженедельный рейс в Симферополь по средам", — приводятся в сообщении слова Субботина.

В сообщении отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией вход в здание аэропорта возможен только в масках и перчатках. У всех граждан производится измерение температуры бесконтактным способом. Ежедневно все общественные зоны терминала дезинфицируют по графику.