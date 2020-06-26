В соответствии с указом президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в национальной программе должно быть предусмотрено ускорение экономического роста Дальнего Востока, в том числе за счет экспортно-ориентированных отраслей экономики, а также нефтегазохимии, авиа- и судостроения, сельского хозяйства, лесопереработки, промышленности, рыболовства.

Кроме того, должны быть предусмотрены и такие направления, как логистика, туризм, образование и здравоохранение.

Ускорение экономического роста, отмечается в документе, должно быть и за счет повышения конкурентоспособности территорий опережающего социально-экономического развития, за счет создания и развития магистральной и приграничной инфраструктур, а также развития малого и среднего предпринимательства.

В национальной программе, согласно указу, должны быть предусмотрены такие направления развития Дальнего Востока, как развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, включая принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости, повышения доступности первичной медико-санитарной помощи для населения.

Формирование комфортной среды для жизни должно включать снижение доли объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не менее, чем в два раза. В 3,5 раза должно быть сокращено количество не пригодных для проживания жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными.

Правительству РФ в соответствии с указом до 2024 года поручено обеспечить превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения на Дальнем Востоке. Речь идет о таких направлениях, как повышение продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижение не менее чем на 35% смертности населения трудоспособного возраста.

Кроме того, правительству поручено обеспечить превышение среднероссийских темпов роста показателей экономического развития, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 млрд рублей, создание не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток.

До 2035 года в соответствии с указом должно быть обеспечено прекращение миграционного оттока населения с Дальнего Востока, превышение среднероссийских показателей экономического развития.

Путин поручил, начиная с 2021 года, ежегодно не позднее 20 апреля представлять доклад о результатах реализации указа и национальной программы.