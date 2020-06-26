"Скоро начнем строить мост, который соединит остров Канта и улицу Гюго в районе Музея Мирового Океана", — написал Алиханов и приложил копию положительного заключения государственной экспертизы на проект строительства объекта.

Строительство данного моста через реку Преголя должно было завершиться к лету 2018 года в рамках подготовки к матчам ЧМ. Возведение объекта должно пройти в рамках инвестиционного договора между администрацией Калининграда и ООО "Ластадие", которое простроило гостиницу на улице Гюго.

Однако различные причины тормозили проект, который является частью другого более масштабного проекта "Музейный квартал". Мост соединит набережную Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана, и Причальную улицу на берегу острова имени Канта. Это позволит туристическому потоку напрямую курсировать между объектами музейного квартала.

Мост будет пешеходным и разводным длиной 50 метров и шириной 3 метра. Предполагается, что строительство моста будет профинансировано из бюджетов области и Калининграда примерно по 30%, еще 40% — средства инвестора.