По его данным, напавший застрелен, неизвестно, учтен ли он в статистике жертв происшествия.

Свидетели рассказали, что из Park Inn выносили на носилках пострадавших, в том числе, полицейского. На место происшествия прибыли полицейский спецназ, кареты скорой помощи, кинологи с собаками-ищейками, медики в костюмах химзащиты. Близлежащие улицы перекрыты.

Полиция Шотландии обратилась к жителям и гостям Глазго с призывом избегать этот район города.

Информацию о происшествии прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я страшно опечален ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли со всеми пострадавшими и их семьями. Спасибо вам, (сотрудники — ИФ) экстренных служб, кто реагирует на ситуацию", — написал Джонсон в Twitter.