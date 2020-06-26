По его словам, в регионе наблюдается устойчивая тенденция по снижению распространения коронавируса. "Снижение заболеваемости составило порядка 15%, такой результат зафиксирован впервые с начала пандемии", — подчеркнул он.

В связи с этим губернатор предложил возобновить экскурсии группами до 10 человек, а также посещение музеев группами до 5 человек. "Пора возвращать к жизни туризм, особенно внутренний", — подчеркнул он.

Кроме того, с 15 июля планируется начать работу летних оздоровительных лагерей. По мнению Ведерникова, позже открывать детские лагеря нет смысла.

Также откроются фитнес-клубы и муниципальные бани, но с загрузкой до 50%. Как отметил глава региона, областной Роспотребнадзор разработал безопасный алгоритм посещения бань и при его соблюдении, несмотря на риски, проблемных ситуаций возникнуть не должно.

При этом Ведерников заметил, что коммерческие бани и сауны остаются закрытыми.

Как сообщалось, ранее в Псковской области начали работу торговые центры, библиотеки и летние кафе.