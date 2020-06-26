"Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех местах, куда они возвращаются", — сказал Путин на встрече с участниками всероссийской акции "Мы вместе" в пятницу.

По его словам, работа по вывозу россиян будет продолжена с учётом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему.

Так он отреагировал на слова участвовавшего в мероприятии летчика Дамира Юсупова, который рассказал, что, несмотря на плодотворную работу всех ведомств по возвращению россиян из-за рубежа, в настоящее время более 50 тыс. граждан страны остаются за границей.

"Попасть на такие вывозные рейсы не так легко, потому что регистрируют на такие рейсы только граждан определенных регионов, так называемые одобренные регионы. И получается, что попасть на такие рейсы жителям других регионов не удаётся", — отметил Юсупов.

Он попросил президента дать поручение, чтобы соответствующие органы рассмотрели возможность вывоза россиян из-за рубежа и регистрировали на рейсы всех граждан вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.

В свою очередь Путин пояснил, что проблема с вывозом изначально заключалась в том, что "всех наших граждан, которые находятся за границей, перевезти, скажем, через Москву для Москвы было очень сложно, потому что всех нужно было разместить на 14 дней в карантин".

"Даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений, где можно было бы тысячи людей почти одновременно разместить на 14 дней", — сказал президент.

Поэтом правительство приняло решение вывозить по регионам, но там есть свои сложности, в том числе и с уровнем распространения коронавируса, отметил он.

"Но вы, безусловно, правы, мы же не можем своих граждан за границей оставить. Поэтому эта работа будет продолжена. А с учетом того, что и как вкладывается в каждом регионе конкретно, будут приниматься решения и по этим, оставшимся пока за границей гражданам", — заявил Путин.