"Губернатор внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение в домах и базах отдыха, туристических базах снимается с 27 июня. Разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе", — говорится в сообщении.

Однако предприятия обязаны обеспечить посадку гостей на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а персонал должен работать в масках и перчатках.

Всего в Алтайском крае подтверждено заражение коронавирусом у 3 тыс. 676 человек.

Как сообщалось, сам Томенко накануне перешел на домашний режим работы из-за того, что у нескольких сотрудников правительства региона, с которыми он контактировал, подтвержден коронавирус. На самоизоляцию отправился и спикер регионального парламента Александр Романенко — у него взят тест на коронавирус, результаты которого пока неизвестны.