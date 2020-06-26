Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, группа из 11 банков, включая три нидерландских, открыла для KLM возобновляемую кредитную линию на 2,4 млрд евро, на 90% гарантированную государством. Авиакомпания планирует использовать первую выборку для погашения задолженности по кредитной линии, исчерпанной 19 марта.

Помимо этого, авиаперевозчик получил госзаем в размере 1 млрд евро сроком на пять с половиной лет. Государство предоставило KLM кредит на условиях устойчивого развития авиакомпании и повышения ее конкурентоспособности.

KLM приостановила выплату дивидендов до момента погашения задолженности по обоим кредитам.

"Из-за COVID-19 KLM сейчас переживает беспрецедентный кризис", — сказал CEO KLM Питер Эльберс, подчеркнув, что финансовый пакет необходим для обеспечения восстановления авиакомпании в предстоящем периоде.

Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.