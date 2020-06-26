"Каминный зал, находящийся на втором этаже музея, по визуальным оценкам, пострадал больше всего. Точный ущерб и причину пожара оценят специалисты. Первый этаж огонь не затронул, второй этаж — частично", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что крупные предметы мебели огнем не повреждены.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил в своем инстаграме, что контракт с нынешним подрядчиком, который выполнял реставрационные работы, будет расторгнут.

"Расследование проведем. Контракт расторгнем и заключим новый. К 800 (800-летию Нижнего Новгорода-ИФ) все восстановим", — написал глава региона.

Как сообщалось, в четверг вечером в находящемся на реставрации здании литературного музея Горького в Нижнем Новгороде произошел пожар на площади 500 кв.м. По данным спасателей, произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. Погибших и пострадавших нет.

Из здания был эвакуирован охранник, а также материальные ценности, в частности, — две люстры XIX века.

Власти Нижнего Новгорода отмечали, что восстановлением музея займется муниципалитет.

Литературный музей — главное здание объединения муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почёта музей А.М.Горького". Он располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых, в центральной исторической части Нижнего Новгорода.

С июня 2019 года музей находился на реконструкции, которая проводилась в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером — образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века — памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. В каминном зале, стены и потолок которого отделаны деревом, проводились концерты классической музыки.