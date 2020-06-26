"К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнётся уже в 19 российских регионах, всего планирует открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей", — говорится в сообщении Минпросвещения в пятницу.

Главам субъектов рекомендовано проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и оздоровления и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, в том числе экономического характера. Также особый акцент будет сделан на помощи в создании запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха, в тестировании персонала на наличие коронавирусной инфекции.

К работе школьных лагерей будут привлечены крупные российские высокотехнологичные компании и госкорпорации отмечает министерство.

Летняя оздоровительная кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры "Орлёнок", "Смена" и "Артек" планируют с 1 июля принять детей с территорий, на которых они расположены. "Океан" откроется с 14 июля.