Почти все перевозки были выполнены внутри РФ — 462,6 тыс. человек. На международных линиях перевезено лишь 34,6 тыс. пассажиров.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта остановила международные авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

Аэропорт Шереметьево в мае обслужил 223,5 тыс. человек: это на 94,5% меньше, чем годом ранее, но на 38% больше, чем в апреле. Пассажиропоток Домодедово составил 217,6 тыс. человек (-91,3% г/г; +24% к апрелю), перевозки через Внуково составили 56 тыс. человек (-97,4% г/г; +6% к апрелю).

За январь-май пассажиропоток трех аэропортов сократился на 48%, до 19,3 млн человек. Перевозки через Шереметьево упали на 51,3%, до 9 млн человек, через Домодедово — на 42,6%, до 5,8 млн человек, через Внуково — на 47%, до 4,4 млн человек.